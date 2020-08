Još jedna masovna tuča u kosovskoj Mitrovici: Danima unazad dešavaju se okršaji na ulicama, zbog jednog suspendovano šest policajaca

Blic pre 50 minuta

Na severu Kosovske Mitrovice sinoć je došlo do tuče, u kojoj je učestvovalo više osoba, a intervenisali su i pripadnici kosovske policije.

Regionalni portparol policije Branislav Radović potvrdio je za Kosovo onlajn da je došlo do incidenta i poručio da će višše pojedinosti moći da saopššti nakon ššto policija kompletira izvešštaj o ovom događaju. “- Doššlo je do tuče, ali za sada ne mogu da kažžem pojedinosti, očekuje se policijski izvešštaj sa terena” - rekao je Radović. Masovne tuče na severu Kosovske Mitrovice događaju se unazad nekoliko dana, a do prethodne je došlo u ponedeljak. Zbog tog