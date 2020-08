Počinio gnusan zločin: Uuhapšen jedan od najtraženijih begunaca u SAD

Blic pre 1 sat

Jedan od najtraženijih begunaca na listi američkog FBI-ja, Jaser Abdel Said, uhapšen je, piše CNN.

On je na listu FBI-ja stavljen u decembru 2014. godine zbog ubistva svoje dve kćerke - 18-godišnje Amine i 17-godišnje Sare, 2008. godine. Said je na Novu godinu 2008. kćerke poveo na vožnju taksijem. Nekoliko sati kasnije njihova tela sa ranama od metaka pronađena su u napuštenom taksiju. Pre nego što je umrla, Sara je uspela da uputi kratak poziv u pomoć. Međutim, dok je policija locirala taksi i stigla, dve sestre su bile mrtve, a Said je nestao sa pištoljem i