Kon: Odložiti polazak u školu dece koja su bila u inostranstvu

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Zbog epidemiološkog rizika koji postoji kod ljudi koji se ovih dana vraćaju sa odmora iz raznih zemalja, moguće je da ćemo preporučiti da deca koja su bila izvan Srbije sa zakašnjenjem od 10 dana krenu u školu, izjavio je danas epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje kovida-19 Predrag Kon.

On je za Politiku istakao da postoji epidemiološki rizik da ti đaci dođu zaraženi virusom korona i da bi bilo mudro odložiti njihov povratak u školske klupe. "To je važna stvar o kojoj ću pričati na sledećem sastanku Kriznog štaba. Tako bi se rizik od zaražavanja dece u školama smanjio na najmanju moguću meru. To je moja lična ideja koja ima smisla i dobro bi bilo ako bi se usvojila barem kao preporuka", rekao je Kon. On je ukazao da ne bi bilo mnogo takve dece,