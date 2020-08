Kon: Moguće je da deca koja su bila u inostranstvu u školu krenu deset dana kasnije

Radio 021 pre 1 sat | Politika, Novosti, RTS

Moguće je da će Krizni štab preporučiti da deca koja su bila izvan Srbije sa zakašnjenjem od deset dana krenu u školu, zbog epidemiološkog rizika koji postoji kod ljudi koji se ovih dana u Srbiju vraćaju sa odmora iz raznih zemalja, izjavio je epidemiolog Predrag Kon.

On ističe da bi bilo mudro odložiti njihov povratak u školske klupe. "To je važna stvar o kojoj ću pričati na sledećem sastanku Kriznog štaba. Tako bi se rizik od zaražavanja dece u školama smanjio na najmanju moguću meru. To je moja lična ideja koja ima smisla i dobro bi bilo ako bi se usvojila barem kao preporuka. Ne bi bilo mnogo takve dece. Možda nekoliko desetina njih u celoj Srbiji. Što se tiče drugih učenika, tu nema bojazni jer je sve dobro pripremljeno za