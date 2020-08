Napad na džamije na Novom Zelandu: Brenton Tarant osuđen na doživotnu kazna zatvora, bez prava na uslovnu slobodu

Radio 021 pre 6 sati | BBC News na srpskom

Sudija je opisao postupke čoveka koji je ubio 51 ljudi u dve džamije kao „nehumane".

BBC The victims of the Christchurch massacre Sud na Novom Zelandu osudio je čoveka koji je ubio 51 ljudi u dve džamije na doživotni zatvor bez prava na uslovnu slobodu, što je prva takva presuda u istoriji ove ostrvske zemlje. Australijanac Brenton Trenton se izjasnio krivim za 51 ubistvo, 40 pokušaja ubistva i jednu optužbu za terorizam. Sudija je njegove postupke opisao kao „nehumane", dodavši da Trenton nije pokazao „ni trunku kajanja". U napadima, čije je