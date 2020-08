Ubijen muškarac u okolini Knića

RT Kragujevac pre 31 minuta

Kragujevačka policija uhapsila je 55-godišnjeg D.

B. iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on noćas došao u porodičnu kuću 52-godišnjeg muškarca u okolini Knića i da mu je, nakon svađe i tuče, nožem zadao više uboda u glavu i telo. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Kragujevcu.