Evropska unija skida Srbiju sa crvene liste?

BEOGRAD - Ukoliko broj zaraženih korona virusom nastavi da opada, Evropska unija bi mogla da preporuči svojim članicama da skinu Srbiju sa crvene liste, piše "Blic".

List, međutim, navodi da to ne znači da bi sve zemlje to automatski i prihvatile, posebno one u kojima se korona virus rasplamsava. Blic ističe da možda nije realno da se to desi pre 1. septembra, ali i da nije isključeno da bi onda, na primer, Grci odlučili da dozvole srpskim turistima ulazak uz, na primer, obavezan PCR test. Kako objašnjava, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti ( ECDC ) juče je objavio najnovije podatke za sve države, na osnovu kojih