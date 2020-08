Odlučeno - nema karantina

B92 pre 4 sata | Tanjug

Beograd -- Krizni štab doneo je odluku da neće biti uveden karantin niti obavezan negativan PCR test za naše državljane koji se vraćaju sa odmora iz Hrvatske i Crne Gore.

Takođe, odlučeno je i da se produžava rad ugostiteljskih objekata do jedan sat iza ponoći, a trgovinskih objekata do 23 h. Biće data preporuka svim roditeljima čija deca su putovala da 10 dana provedu u samoizolaciji, odnosno da ne dolaze u školu, kada ona počne, već da nastavu prate onlajn. To je izjavila dr Darija Kisić Tepavčević agenciji Tanjug. Ona je rekla i da je doneta izmena i kada je reč o maksimalno dozvoljenom broju osoba na javnim okupljanjima u