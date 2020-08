Čovek zbog kojeg je Amerika ponovo na nogama nepokretan, ali je lisicama vezan za bolnički krevet

Blic pre 19 minuta

Afroamerikanac Džejkob Blejk (28), u koga su policajci u Viskonsinu ispalili sedam hitaca u leđa tokom rutinske intervencije, lisicama je vezan za svoj bolnički krevet iako je trenutno nepokretan.

Džejkobov otac je nakon posete sinu u bolnici izjavio za CNN da mu se "srce kida" jer je njegov sin lisicama vezan za bolnički krevet. - To je uvreda za njegove rane - izjavio je vidno uznemiren ujak nastradalog Džejkoba. Guverner države Viskonsin Toni Evers izjavio je na konferenciji za novinare da "ne može da zamisli zbog čega je Blejk lisicama vezan za bolnički krevet". - Ja lično to ne mogu da razumem. To je protivno zdravom razumu. Nadam se da ćemo uspeti da