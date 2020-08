Lukašenko: Evropa da pomisli na sebe ako bukne Belorusija

Blic pre 56 minuta

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko pozvao je evropske države da razmisle o svojoj budućnosti u slučaju da Belorusija "bukne". "Neophodno je smiriti situaciju.

I oni spolja to treba da urade. Trebalo bi da se fokusiraju na sebe, da zastanu i pomisle šta bi bi bilo sa Evropom ako bukne ovde (u Belorusiji). Znate šta mislim", rekao je Lukašenko na sastanku sa radnicima u regionu Vitebsk, prenosi Belta. On je podsetio na jučerašnju izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi TAS S. "Ne žele zato Rusi da brane Belorusiju. Mi to možemo sami. Ali mi i ruski predsednik znamo šta može da se desi ako pogrešimo", rekao je