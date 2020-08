Kon: Samoizolacija najlogičnije rešenje za povratnike

Kurir pre 20 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da će Krizni štab danas ponovo raspravljati o mogućnosti uvođenja samoizolacije za one koji dolaze sa odmora iz inostranstva u Srbiju.

Samoizolacija deluje kao najlogičnije rešenje, rekao je Kon. On je dodao da je rasprava o tome da li naši državljani koji ulaze u Srbiju treba da donose pi-si-ar testove razrešena jer ima država koje uopšte ne testiraju strance. "To bi značilo da kada dođu u zemlju moraju da se testiraju u nekom kratkom vremenu. Ako bi to opet uveli za sve, to bi bio jak udar na laboratorije, jer mi smo doživeli dva puta šta znači blokiranje laboratorija zbog prevelikog naleta, to