Pred nama je vreo vikend Temperature i do 36 stepeni, a onda zahlađenje

Kurir pre 6 sati

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 29 do 32, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano i toplo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 30 stepeni. Za vikend i u ponedeljak na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano i veoma toplo, s najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni. U ponedeljak na severu i