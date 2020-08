"Očekujem iznenađenja - ako bude tako, odbiću Trampa"

B92 pre 2 sata | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je najteže i najkomplikovanije pitanje za nas u ovom trenutku pitanje Kosova i Metohije.

On je rekao da je Srbija dobila agendu sastanka u Vašingtonu 3. septembra koja ima samo jednu problematičnu tačku za srpsku stranu, ali nije siguran da će se na tome zaustaviti. "Ja nisam siguran da će to na tome da se zaustavi. Nažalost, moj politički nos neretko je dobro osećao različite vrste mogućih iznenađenja, zamki i svega drugog", rekao je Vučić. On je rekao da albanski zvaničnici govore stalno da idu na pregovore "po priznanje". "Očekujem iznenađenja,