Crni panter: Preminuo glumac Čedvik Bouzman

Američki glumac Čedvik Bouzman, najpoznatiji po ulozi u filmu Crni panter o Marvelovom superheroju, preminuo je od raka u 43. godini.

On je umro u kući u Los Anđelesu, a uz njega su bili supruga i porodica, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

Bouzmanu je pre četiri godine dijagnostifikovan rak debelog creva, ali on to nije saopštio javnosti.

Vest o smrti šokirala je obožavaoce i ceo filmski svet. Režiser Džordan Pil rekao je da je ovo „težak udarac".

„Kao pravi borac, Čedvik nije odustajao, doneo vam je mnogo filmova koje ste toliko voleli", navodi da u saopštenju porodice.

„Od filma Maršal preko mnogih drugih, sve ih je snimao tokom ili između operacija i hemoterapija. Kruna karijere bila da u filmu Crni Panter oživi lik kralja T'Čale".

Bouzman je postao poznat po ulogama stvarnih ljudi - bejzbol igrača Džekija Robinsona u filmu 42 i soul pevača Džejmsa Brauna u ostvarenju Get on Up.

Ipak, apsolutnu svetsku slavu doneo mu je Crni panter, blokbaster iz 2018.

Bouzman je u tom filmu tumačio ulogu vladara Vakande, izmišljene afričke države koja ima najrazvijeniju tehnologiju na svetu.

Pored toga što je dobio dobre kritike i zaradio više od 1,3 milijarde dolara u bioskopima širom sveta, ovaj vilm se smatra za kulturuloški kamen temeljac za Afroamerikance, koji su činili veći deo glumačke ekipe, a režirao ga je crnac Rajan Kugler.

Bouzman je prošle godine rekao da je taj film promenio značenje izraza „mlad, talentovan i crn".

Crni panter je prvo ostvarenje o superherojima nominovan za Oskara za najbolji film.

Bouzman je takođe tumačio isti lik u drugim filmovima o Marvelovim superherojima: Kapetan Amerika: Građanski rat, Osvetnici: Rat beskraja i Osvetnici: Kraj igre.

Sniman je i nastavak koji je trebalo da se pojavi u bioskopima 2022. godine, a Bouzman je i tu trebalo da igra ulogu lidera Vakande.

Vest o smrti šokirala je mnoge koji nisu znali ili nisu govorili javno o njegovom zdravstvenom stanju.

Ipak, pojedini obožavaoci počeli su da brinu prošle godine kada su videli da je Bouzman znatno smršao.

Odmah po objavljivanju vesti o smrti, počeli su da se oglašaju i brojni glumci i glumice, a među prvima je bio Mark Rafalo.

Glumac Dvejn Džonson na Tviteru je napisao: „Hvala ti što si svetu podario sopstveni talenat. Šaljem ljubav i snagu tvojoj porodici".

Oglasili su se i pojedini političari, među njima i Kamala Haris, demokratska kandidatkinja za potpredsednicu Amerike.

Na društvenim mrežama veoma brzo je napravljen hešteg #WakandaForever.

Bouzman je rođen u Južnoj Karolini, majka mu je bila medicinska sestra, a otac preduzetnik.

Diplomirao je una Hauard univerzitetu u Vašingtonu.

Uprkos brojnim televizijskim ulogama, na veliku filmsku scenu zakoračio je tek 2013. sa filmom 42.

Pre dve godine, Bouzman se vratio na univerzitet kako bi održao govor na ceremoniji dodele diploma.

„Neki od vas su imali poteškoća sa samim univerzitetom", rekao je obraćajujući se publici u kojoj su uglavnom bili pripadnici manjinskih grupa.

„Mnogi će napustiti Hauard i ući u sisteme i institucije u kojima postoji duga istorija diskriminacije i marginalizacije".

„Činjenica da ste se borili sa ovim univerzitetom koji volite je znak da možete da iskoristite obrazovanje da učinite boljim svet u koji sada ulazite", poručio je tada glumac.

