Crni panter: Preminuo glumac Čedvik Bouzman

Danas pre 2 sata | Piše: BBC News na srpskom

Američki glumac Čedvik Bouzman, najpoznatiji po ulozi u filmu Crni panter o Marvelovom superheroju, preminuo je od raka u 43. godini.

On je umro u kući u Los Anđelesu, a uz njega su bili supruga i porodica, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Bouzmanu je pre četiri godine dijagnostifikovan rak debelog creva, ali on to nije saopštio javnosti. Vest o smrti šokirala je obožavaoce i ceo filmski svet. Režiser Džordan Pil rekao je da je ovo „težak udarac“. „Kao pravi borac, Čedvik nije odustajao, doneo vam je mnogo filmova koje ste toliko voleli“, navodi da u saopštenju porodice.