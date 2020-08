Afroamerikanac kojeg je policajac upucao 7 puta probudio se u bolnici: Bio je uplakan, a oca je odmah upitao ovo (video)

Kurir pre 1 sat

Džejkob Blejk, Afroamerikanac kojeg je policajac upucao sedam puta u leđa prilikom hapšenja ove nedelje u Viskonsinu, probudio se bolnici. Pored njega je bio njegov otac koji je rekao da je njegov sin bio uplakan.

"Njegovo prvo pitanje je bilo: "Zašto su me toliko puta upucali?". Odgovorio sam mu da uopšte nije ni trebalo da ga upucaju", rekao je stariji Džejkob. Ono što je najviše smetalo Blejkovom ocu je to što je noga njegovog sina bila vezana lisicama za bolnički krevet, iako je on od zadobijenih povreda ostao paralizovan. "Zašto je hladan čelik na gležnju mog sina? Ne može da ustane, ne bi mogao da ustane čak i kada bi hteo. Mom sinu su uskraćena ljudska prava", zapitao