Crni panter: Preminuo glumac Čedvik Bouzman

Poznati glumac preminuo u 43. godini od posledica raka debelog creva.

Američki glumac Čedvik Bouzman, najpoznatiji po ulozi u filmu Crni panter o Marvelovom superheroju, preminuo je od raka u 43. godini. On je umro u kući u Los Anđelesu, a uz njega su bili supruga i porodica, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Bouzmanu je pre četiri godine dijagnostifikovan rak debelog creva, ali on to nije saopštio javnosti.