Kon: Biće povećanja broja zaraženih posle ovog popuštanja mera, nije reč o naglom popuštanju

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da su podaci o korona virusu dobri i da ukazuju na poboljšanje situacije, ali je upozorio da je virus i dalje sa nama i da bi trebalo shvatiti da će ostati još dugo.

Ocenio je da je teško da ćemo uopšte stići do nule kada je reč o broju novozaraženih i do prekida prvog talasa. Kon smatra da će biti povećanja brojeva posle određenog popuštanja mera, ali naglašaava da ni u kom slučaju nije dozvoljen rad noćnih klubova, već je samo produženo radno vreme radnjama, kao i kafićima i restoranima koji imaju bašte. Ističe da su zabranjena okupljanja više od 30 ljudi, a samim tim indirektno i proslave i da to moraju da shvate i organi