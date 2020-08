Drugi dan "toplotnog udara"

B92 pre 50 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo.

Jutarnja temperatura od 15 do 23 C, najviša dnevna od 33 do 36 C. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 23 C, najviša dnevna oko 35 C. U ponedeljak pretežno sunčano, u većini krajeva i dalje veoma toplo sa temperaturom od 33 do 36C, osim na severu i zapadu gde će biti svežije.