Đurić: Hoti laže narod šta će biti na agendi

RTV pre 25 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da premijer privremenih kosovskih institucija Avdulah Hoti obmanjuje javnost kada kaže da je uzajamno priznanje jedina tema sastanaka sa predstavnicima Beograda, navodeći da su ekonomske teme na agendi razgovora u Vašingtonu.

"Hoti laže narod šta će biti na agendi, a uveriće se kakav će biti odgovor Srbije ako bude pokušao da na agendu stavi priču o priznanju", rekao je Đurić za RTS. On je naveo da je razgovarao sa saradnicima zvaničnika Bele kuće sa kojima će se voditi razgovor i da su na agendi ekonomske teme. "Kao što je predsednik Aleksandar Vučić već rekao, ne možemo isključiti to da bude određenih iznenađenja i tema koje nisu bile na agendi", rekao je Đurić za RTS. On kaže da