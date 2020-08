Erdogan odjednom otvorio tehnološki centar i 40 fabrika

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan svečano je danas otvorio tehnološki centar MESS u Istanbulu, u okviru kojeg je putem video konferencije otvoreno još 40 fabrika širom Turske ukupne vrednosti 460 miliona evra, javlja Anadolija.

- Nadamo se da ćemo s ovim centrom, koji je realizovan ulaganjem od 23 miliona evra, otvoriti novu eru u području konkurentne tehnologije, gde ćemo na godišnjem nivou moći pružiti 400.000 sati besplatne edukacije za 40.000 ljudi - poručio je Erdogan. On je dodao da će se posle smanjenja posledica epidemije korona virusa u svetu, Turska ponovo vratiti ubrzanom napretku. #Turkey determined to be production, technology center: #Erdoğan https://t.co/lNzrFGVoGf