Stanković: Neće biti lako protiv Omonije

Dnevnik pre 53 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da njegov tim neće imati lak zadatak protiv Omonije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Nema lakih protivnika u Ligi šampiona. Rekao sam to i nakon što smo izvukli Evropu i Tiranu, a to mislim i sada. Omonija je dobar tim, šampioni su Kipra, imaju mnoštvo kvaliteta, ali ima još vremena do te utakmice. Nas očekuju mini-pripreme, pa i susret sa Čukaričkim. Ne možemo da ne razmišljamo o rivalu u Ligi šampiona, ali trudimo se da stvari idu svojim tokom i da uvek budemo fokusirani na prvu sledeću utakmicu", rekao je Stanković za klupski sajt. Zvezda će