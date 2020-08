Kon: Država spremila oštar odgovor… (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat | RTS

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da na vanrednoj sednici Kriznog štaba nisu donete nove mere, već je dogovoreno strože sprovođenje kontrole poštovanja već uvedenih protivepidemijskih mera.

Kon je upozorio da će biti prilično oštra reakcija države i najavio da će doći do koordinisane akcije MUP-a i inspekcija. – Mi smo postali svedoci prilično čestog narušavanja svih mera, i to svesno – rekao je Kon. On je naglasio da se u zatvorenim prostorima održavaju koncerti, dok publika skandira i i peva. Kaže da su to mesta super prenošenja, gde jedna osoba u tim mestima može da zarazi njih 15. Kon je rekao da mere koje su na snazi daju rezultate i da se ne sme