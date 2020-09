Milošević: Idem, nikada više ovde

B92 pre 1 sat | B92, Sportklub

Savo Milošević, doskorašnji trener Partizana, kaže da poraz od Vojvodine nije bila kap koja je prelila čašu u njegovoj odluci da napusti crno-bele.

Proslavljeni srpski fudbaler otišao je iz Humske posle godinu i po dana provedenih na čelu stručnog štaba. Kako kaže, ovo već traje i ono što je uradio u Novom Sadu nije smeo sebi da dozvoli "Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da