Još jedna zemlja otvara granice za Srbe: Od sutra možemo da idemo u Bugarsku bez PCR testa

Blic pre 3 sata | M. R. M.

Odlukom ministra zdravlja Bugarske od sutra za ulazak u ovu zemlju nije potreban negativan PCR test na korona virus za državljane Turske, Srbije i Belorusije, objavljeno je na sajtu bgtourism.bg.

Istom odlukom ukida se i karantin za lica koja su u Bugarsku stigla iz Turske, Srbije i Belorusije u periodu od 20. avgusta do 31. avgusta 2020. godine. Ovu informaciju saopštio je ministar zdravlja Kostadin Angelov, uz napomenu da je doneta odluka da se vanredno stanje u Bugarskoj produži do kraja septembra. Državljani Srbije su za ulazak u Bugarsku do danas morali da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od momenta testiranja. Bugarska je bila jedna