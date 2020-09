Savo Milošević više nije trener Partizana

Danas pre 16 minuta | Piše: Beta

Trener fudbalskog kluba Partizan Savo Milošević podneo je danas neopozivu ostavu.

„Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: idi odavde i nikad više ne raditi ovde“, rekao je Milošević za Sportklub. Milošević je napustio Partizan dva