TSC prvu evropsku utakmicu igra na stadionu u Senti

Dnevnik pre 13 minuta | Tanjug

BAČKA TOPOLA: Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole igraće na stadionu u Senti svoju prvu evropsku utakmicu kao domaćin, potvrđeno je danas u klubu kome će 17. septembra gostovati rumunska ekipa FCSB u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Žrebom u UEFA poslednjeg dana avgusta određeno je da će TSC ovoga puta biti domaćin i to rumunskom FCSB-u, a nakon toga klub je imao 24 sata da se izjasni gde će igrati, pod uslovom da lokacija ispunjava uslove Uefe. "S obzirom na to da je stadion u Senti dom TSC-a u Superligi do izgradnje novog stadiona, klub je želeo da tu igra i istorijsku prvu evropsku utakmicu u kojoj će biti domaćin. Za to smo morali da ispunimo neke uslove, koji se tiču pre svega dodatne