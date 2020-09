Stanojević: Da se borimo za titulu do samog kraja

Beta pre 3 sata

Novi trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da se vratio kako bi pokušao da promeni situaciju u kojoj se crno-beli nalaze i kao glavni cilj naveo fokus na teren i da se crno-beli do samog kraja bore za šampionsku titulu."Drago mi je što sam posle 10 godina opet na ovom mestu gde sam počeo celu priču. Imam tu čast i zadovoljstvo da opet krenem u novu priču, da pokušam nešto novo i opet nešto dobro da uradim", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Stanojević je juče imenovan za novog trenera Partizana, a potpisao je ugovor na dve godine. On je na klupi zamenio Savu Miloševića koji je napustio klub posle poraza od Vojvodine 2:3.

Stanojević je rekao da je "tek juče" saznao da će biti novi trener Partizana.

Kada je odlazio iz Partizana pre osam godina, posle sukoba sa tadašnjim predsednikom kluba Draganom Đurićem, Stanojević je rekao da se više neće vraćati u srpski fudbal.

"Osam godina nisam bio u srpskom fudbalu ni u medijima. Pričali smo par puta sa ljudima iz kluba i nisam bio spreman. Iz 1.000 razloga sam se opredelio za Aziju, tamo sam bio pet godina i napravio sve što sam mogao. Prvenstvo sam kao ambiciju stavio želju da nešto pokušam u Evropi, da napravim kao trener. Druga stvar emocija koja te vuče ovde i sve što se dešava sa klubom. Otišao sam iz fudbala umoran od svega, kao što vidite i Savo je umoran od svega, žao mi je što se to dešava u poslednje vreme sa našim klubom", naveo je.

On će prvu utakmicu na klupi imati protiv Rada, kao i pre 10 godina, kada je postao trener crno-belih.

"Znam za taj podatak, ja ne volim da se vraćam u prošlost, fudbal je uvek sadašnjost i bliža budućnost. Od prošlosti se ne živi, ali s obzirom na poruke koje sam dobio kao nikad u životu, od navijača i prijatelja, shvatam kolika je to emocija. Teško je u celoj priči ostati bez emocija, iznenađen sam tolikom podrškom. Shvatam u kakvoj smo situaciji i to mi je dalo veliku inspiraciju. Imao sam fudbalske i profesionalne, a sada imam i emotivne ambicije i veliku želju da uradim nešto", naveo je on.

Uz Miloševića klub su napustili i njegovi pomoćnici, a Stanojevićev prvi pomoćnik biće bivši igrač Partizana Igor Duljaj, zatim tu su i njegovi saradnici iz Kine Branko Vukašinović i Branimir Mićović.

Novi trener crno-belih rekao je da je gledao sve Partizanove utakmice i da ima stvari koje bi trebalo promeniti, a najavio je dovođenje još nekog igrača.

"Stručno sam odgledao sinoć četiri, pet utakmica, znam svaki detalj, ekipa ima potencijal, ali uvek fali nešto što treba da se promeni. Videćemo u kojoj meri, sada nema vremena da se nešto previše menja. Želim da dam svoj pečat da to bude bolje. Da je sve dobro, ja ne bih danas bio ovde", dodao je Stanojević.

Upitan o njegovom prethodnom mandatu, kada je Partizan dobro igrao derbije sa Crvenom zvezdom, Stanojević je rekao da su Partizanova deca unosila emociju.

"Bilo je po sedam, osam igrača iz omladinske škole. Mi smo Partizan, bez obzira na situaciju, imate emocije, navijače, gromadu od kluba. Vidim da je u poslednje vreme dobra situacija. Polako, da se mi stabilizujemo, da se borimo za titulu do poslednjeg kola. To mi je najveća želja, da to pokušamo da promenimo. Ne živi se od jedne ili dve utakmice, to je neozbiljno. Da budemo u borbi za titulu do kraja, ako neko zasluži i bude bolji da osvoji, da budemo u blizini i da se borimo", rekao je Stanojević.

(Beta, 09.02.2020)