Tačno 21h: Predsednik Vučić će se obratiti građanima Srbije

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras građanima Srbije oko 21 čas uživo na TV Pink.

- Večeras možete pratiti uživo uključenje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića iz Vašingtonga na televiziji Pink. - objavljeno je na Instagram nalogu budućnostsrbijeav. Večeras možete pratiti uživo uključenje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića iz Vašingtona na televiziji @pink.rs. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 3, 2020 at 7:51am PDT