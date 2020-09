Još jedan sunčan dan

B92 pre 12 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će po kotlinama i duž rečnih tokova biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti. Jutarnja temperatura od 11 do 18, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano, uz slab i umeren vetar, i jutarnju temperaturu od 11 do 14, a najvišu dnevnu oko 26 stepeni. Samo je ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, do 11. septembra, biće pretežno