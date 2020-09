ZZJZ Pirot: Stigli rezultati za osam uzoraka, jedan pozitivan na Covid 19 iz Pirota

Plus online pre 6 sati | Pirot Plus Online

DNEVNI IZVEŠTAJ ZZJZ PIROT ZA COVID 19 04.09.2020.g.

PIROTSKI OKRUG Od početka epidemije do 04.09.2020.g. na području okruga ukupno je uzorkovan 3571 bris na RT-PCR. Danas je uzorkovano i poslato u IZJZ Niš 11 briseva. Od ukupnog broja testiranih na okrugu do danas je laboratorijski potvrđeno 366 osoba: u Pirotu 246, Babušnici 36, Beloj Palanci : 80 ; Dimitrovgradu 4. Od početka epidemije do danas, 04.09.2020. registrovano je 25 umrlih lica (do kraja maja 19 lica i u julu i avgustu 6 umrlih lica) sa područja