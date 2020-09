Tumbaković posle porza od Rusije: „Fizička nemoć…“

Vesti online pre 2 sata

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković posle poraza od Rusije u Moskvi od 3:1 istakao je da je presudila bolja fizička spremnost rivala.

– Interesantna utakmica, ne toliko kvalitetna. Dok smo bili u nekom tonusu u prvom poluvremenu i ličilo je na nešto, ali kad su se igrači umorili, videlo se da su u Rusi u prednosti jer imaju više utakmica u nogama. Ali, verujem da će se sve to iznivelisati do oktobra i da ćemo biti spremni za Oslo – rekao je Tumbaković. – Najveća grupa naših igrača još nije u trenažnom procesu. Neki su došli sa jednim ili dva treninga. Pokazali su fizičku nemoć. Iznivelisaće se do