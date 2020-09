Srušio jednog i neće drugog Srbina: Dobro je da nije sledeći

B92 pre 3 sata

Belgijski teniser David Gofan, gledajući samo Grend slemove, do četvrtfinala nije stigao samo na US openu.

Takav podatak opravdao je činjenicom da je uvek imao težak žreb. Sada je, posle pobede nad Filipom Krajinovićem, dobio priliku da preko Kanađanina Denisa Šapovalova do uradi. A tamo bi mogao na prvog tenisera sveta Novaka Đokovića. "Zadovoljan sam partijom protiv Krajinovića. Osećam da sam uspeo da poboljšam nivo igre u odnosu na prethodne mečeve. Nada se da ću napraviti još jedan korak i na US openu konačno doći do četvrtfinala. Bilo bi lepo", rekao je Gofan. Ono