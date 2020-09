Tiodorović: Očekujte porast obolelih za dve nedelje VIDEO

B92 pre 24 minuta | B92, Tanjug

Zbog povratka ljudi sa letovanja i nepoštovanja mera u nekim situacijama kod nas, za dve nedelje se može ocekivati porast broja obolelih od korona virusa.

Ovo je izjavio epidemiolog i član Kriznog štaba, profesor dr Branislav Tiodorović. On je rekao za "Politiku" da je odlazak na more bio rizik koji nije preoporučivao, ali da su građani, i pored tih preporuka, otišli na letovanje. Zavisno od interesovanja, ljudi su letovali u raznim zemljama, od Hrvatske do Albanije, uprkos tome što je u tim državama zabeležen veći broj obolelih nego kod nas, a Tiodorović ukazuje da ima i onih koji su odmor proveli u našim planinama