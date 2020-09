Olimpijske igre u Minhenu 1972: Kako su teroristi Crnog septembra šokirali svet

Danas pre 1 sat | Piše: BBC News na srpskom

Olimpijada u Zapadnoj Nemačkoj uveliko je trajala kada su izraelski sportisti nakratko izašli iz Olimpijskog sela u Minhenu da se malo opuste.

Bio je 4. septembar, 1972. godine. Gledali su mjuzikl Guslač na krovu (Fidler on the roof), a posle predstave otišli na večeru kojoj je prisustvovao i Šmuel Rodenski, zvezda mjuzikla. Pričali su i smejali se, mada su verovatno osećali tremu zbog predstojećih sportskih nadmetanja. Kada su krenuli nazad, 13-godišnji sin Šmuela Lalkina, šefa izraelske delegacije, pitao je oca da i on prespava u Olimpijskom selu, na adresi Connollystraße 31. Otac mu to nije dozvolio i