Kon: Svesno bojkotovanje mera, to ne može proći bez posledica

B92 pre 8 sati | Tanjug

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da se epidemiološka situacija u Srbiji stabilizovala na niskom nivou.

Međutim, on dodaje da je u Beogradu u četvrtak i petak jasno uočeno ponovno povećanje broja pacijenata koji se javljaju u kovid ambulante. "Na sreću, kod njih se ne pronalazi kovid, ali to pokazuje da polako počinju da se pojačavaju akutne respiratorne infekcije, kojih ćemo u narednom periodu imati i to će otežati rad medicinskim službama", naveo je Kon za RTS. Zato, kako kaže, insistira da je situacija nesigurna i da je neophodno strogo voditi računa da se ne