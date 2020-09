Vučić: Tri ključne teme VIDEO

B92 pre 48 minuta | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Briselu gde ga očekuju razgovori sa zvaničnicima EU.

On je istakao da će se razgovori voditi o tri ključna pitanja, "Prva je nestale osobe, druga su interno raseljena lica, a treća je ekonomija", izjavio je Vučić. On je izjavio da je sa Lajčakom i Palmerom imao dobar sastanak. "Pričali smo o svim važnim temama. Sutra se nastavlja zvanični dijalog, danas imamo važne sastanke naših timova i verujem da će biti rezultata", poručio je Vučić On je objasnio kako EU gleda na sporazum potpisan u Vašingtonu. "Evropska Unija