Prognoza za nedelja: Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Blic pre 7 sati

U Srbiji će danas ujutru biti sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla, a tokom dana sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna od 29 do 32, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31. Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 13. septembra: U ponedeljak u većem delu pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i utorak pre podne i u