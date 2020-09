Kon rešava dilemu - da li bi trebalo da se plašimo oktobra

RTS pre 11 sati

Epidemiolog, dr Predrag Kon ocenio je za RTS da se epidemiološka situacija stabilizovala, ali i upozorio da se u jednom delu Srbije uopšte ne poštuju mere. Naglasio je da poseban rizik prenosa virusa nosi školski uzrast od 15 do 19 godina ali i učenički domovi. Vrlo je bitno da nosimo maske i poštujemo mere, a videćemo dokle ćemo stići u oktobru, poručuje Kon.

Trenutno se epidemiološka situacija stabilizovala ne nekom niskom nivou i to načelno nije loše. Međutim, Predrag Kon upozorava da je u Beogradu u četvrtak i petak jasno uočeno ponovo povećanje registracije onih koji se javljaju u kovid ambulante. Srećna je okolnost, da se ipak ne nalazi kovid ali to ukazuje da polako počinju da se povećavaju akutne respiratorne infekcije i da ćemo toga sasvim sigurno imati u narednom periodu. To će, kaže, otežati rad zdravstvene