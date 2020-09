Glavni sudija Ju Es Opena: Nije bilo druge opcije osim diskvalifikacije

Beta pre 23 minuta

Glavni sudija Otvorenog prvenstva SAD Soren Frimel rekao je da se svi slažu da prvi teniser sveta Novak Đoković nije namerno pogodio lopticom linijskog sudiju, ali da nije postojala druga opcija osim diskvalifikacije.

Đoković je juče diskvalifikovan sa Ju Es Opena jer je tokom meča osmine finala sa Pablom Karenjom Bustom nehotice pogodio lopticom linijskog sudiju. Sudija je pala, Đoković se odmah izvinio, ali su supervizor i sudija odlučili da sprskog tenisera diskvalifikuju.

"Postoje dva faktora - akcija i rezultat. Akcija je, iako nije bilo namere, dovela do rezultata, a to je udaranje linijskog sudije i činjenica da je ona očigledno bila povređena. To su suštinski faktori pri donošenju odluke", rekao je Frimel.

Frimel je novinarima nakon diskvalifikacije Đokovića otkrio o čemu je razgovarao sa srpskim teniserom.

"Njegova poenta je bila da nije namerno udario sudiju. Rekao je: 'Da, bio sam besan. Udario sam lopticu. Pogodio sam sudiju. Činjenice su vrlo jasne, ali to nije bila moja namera. Nisam to uradio namerno i ne bi trebalo da budem diskvalifikovan'", rekao je Frimel.

"Svi se slažemo da to nije uradio namerno, ali činjenice su da je udario linijskog sudiju i da je ona očigledno bila povređena", dodao je on.

Američka teniska asocijacija je u saopštenju navela da je Frimel doneo odluku u skladu sa Grend slem pravilnikom.

Frimel je istakao da kažnjavanje igrača na grend slem turniru nije laka odluka i da nema veze na kojem se terenu igra i da li je reč o prvom teniseru ili bilo kom drugom.

"Moraš da doneseš ispravnu odluku. Svi na terenu su bili svesni šta je u pitanju", rekao je on.

(Beta, 09.07.2020)