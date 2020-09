Glavni sudija US Opena: Nije bilo druge opcije osim diskvalifikacije Đokovića

Radio 021 pre 1 sat | Beta

Glavni sudija US Opena Soren Frimel rekao je da se svi slažu da prvi teniser sveta Novak Đoković nije namerno pogodio lopticom linijskog sudiju, ali da nije postojala druga opcija osim diskvalifikacije.

Đoković je juče diskvalifikovan sa US Opena jer je tokom meča osmine finala sa Pablom Karenjom Bustom nehotice pogodio lopticom linijskog sudiju. Sudija je pala, Đoković se izvinio, ali su supervizor i sudija odlučili da srpskog tenisera diskvalifikuju. "Postoje dva faktora - akcija i rezultat. Akcija je, iako nije bilo namere, dovela do rezultata, a to je udaranje linijskog sudije i činjenica da je ona očigledno bila povređena. To su suštinski faktori pri