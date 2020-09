Ako on zameni Abea, biće izbora

B92 pre 1 sat | Tanjug

Tokio -- Šef Kabineta predsednika Vlade Japana Jošihide Suga ukazao je na mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, ukoliko bude izabran za novog premijera.

Rojters prenosi da je Suga u intervjuu za list Asahi rekao da se njegov stav o tome šta narod najviše želi od vlade ne bi promenio ukoliko bi postao premijer, a to je da se fokusira na mere u cilju borbe protiv pandemije. "Ali premijer ima pravo da raspusti parlament (i raspiše vanredne izbore). Ukoliko naredni premijer bude rešio da ih održi, to bi trebalo da bude slučaj. Ukoliko ne, to se neće desiti", rekao je on.