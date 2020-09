Uhapšen Kraljevčanin sa 30 kg marihuane

B92 pre 2 sata | Tanjug

Pripadnici MUP-a zaplenili su 30 kilograma marihuane i uhapsili dvadesetosmogodišnjeg Kraljevčanina S.T.

On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. "Policija je prilikom pregleda taksi vozila, u kome se kao putnik nalazio osumnjičeni, u prtljažniku pronašla dve torbe sa ukupno 30 paketa marihuane. Kako se sumnja ove torbe pripadaju S. T", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti