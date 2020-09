„Možda sam predugo na vlasti“

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je „možda predugo“ ostao na vlasti kao predsednik.

On je naveo da je za sada on jedina osoba sposobna da zaštiti zemlju. „Da, možda sam malo duže ostao“, rekao je Lukašenko za ruske medije, prenosi Rojters. Lukašenko se nalazi na čelu Belorusije od 1994. godine, a nakon poslednjih predsedničkih izbora održanih 9. avgusta proglasio je pobedu. On je rekao i da neće otići sa vlasti uprkos protestima opozicije koji se od tada održavaju, ali da ne isključuje mogućnost prevremenih predsedničkih izbora, koji bi mogli da