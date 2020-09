B92 pre 44 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa kratkotrajnom jutarnjom maglom po kotlinama i duž rečnih tokova.

Vetar će biti slab, promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 28 stepeni. Narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 28 do 30 stepeni.