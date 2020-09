Grenel žestoko odgovorio Albancima: Kurti pokušao da ga isprovocira, američki diplomata mu kratko odgovorio

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

SPECIJALNI izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine, Ričard Grenel, žestoko je večeras odgovorio nekadašnjem premijeru tzv. Kosova Aljbinu Kurtiju, koji je poručio da nedavno potpisani sporazum iz Vašingtona nije obavezan za kosovsku stranu.

- Kada se vratimo u kancelarije, nismo vezani za to na šta se obavezao nelegitimni kosovski premijer (Avdulah Hoti). Njegov potpis ispod nejasnih i netransparentnih tekstova je protiv volje naroda, demokratskog poretka i krši kosovski ustav i zakone. Oni neće biti ratifikovani u našem parlamentu - poručio je Kurti na svom tviter nalogu. We are not bound by the commitments of Kosova's illegitimate PM when we return to office. His signature below incoherent and