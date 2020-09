Lončar: Nemojte da damo šansu virusu ponovo da se širi

B92 pre 43 minuta | Tanjug

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će danas, pošle dužeg vremena, broj obolelih od kovida 19 koji su na bolničkom lečenju pasti ispod 400 pacijenata.

"Sada imamo nešto više od 400 pacijenata, ali biće otpusta, tako da će danas, prvi put posle dužeg vremena, broj pacijenata na bolničkom lečenju biti ispod 400", rekao je on novinarima nakon sastanka sa zaposlenima koji rade u kovid-bolnicama. Ministar je apelovao na sve da se sačuva takav rezultat, jer nije bilo lako do njega doći. To se može postići samo pridržavanjem mera - nošenjem maski, distancom. "Izbegavajte gužve u zatvorenom prostoru, nemojte da damo