I: danas sunčano i toplo, temperatura iznad proseka

Blic pre 3 sata

U Srbiji će danas u toku dana biti sunčano i toplo, s maksimalnom temperaturom od 28 do 31 stepena.

Vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od osam do 16 stepeni. I u Beogradu će biti sunačano i toplo, vetar uglavnom slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša do 30 stepeni. I narednih sedam dana u Srbiji će biti sunčano i toplo, sa temperaturom bez bitnije promene, dnevne vrednosti iznad i znatno iznad proseka, od 28 do 31 stepena.