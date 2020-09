Već smo navikli: Ujutru prijatno, tokom dana pakleno

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će danas ujutro biti kratkotrajna magla ponegde po kotlinama i visoravnima a u toku dana sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od osam do 16 stepeni Celzijusa, a najviša od 28 do 31 stepen. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz uglavnom slab vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 12 do 16 stepeni, a najviša 30 stepeni.