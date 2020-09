Vučić sa ambasadorkom Kine Čen Bo: Srbija nastavlja saradnju s Kinom u svim oblastima

Kurir pre 7 sati

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros sa ambasadorkom Kine Čen Bo.

Sastanak je održan u 9 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. View this post on Instagram Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Čen Bo. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 11, 2020 at 12:32am PDT Vučić je primio danas ambasadorku Kine Čen Bo, obavestio je o razgovorima u Vašingtonu i toku dijaloga u Briselu i istakao da će Srbija čuvati iskreno